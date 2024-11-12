Аналитики полагают, что смягчить влияние санкций можно за счет привлечения зарубежных кадров в Китай.

Как сообщает Reuters, китайские производители полупроводниковой продукции ожидают, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США санкции против компаний из Поднебесной могут быть усилены. Так, именно при первом президентском сроке Трампа под серьезные ограничения попала китайская компания Huawei – ей даже приходилось заказывать чипы у TSMC через цепочку посредников. Впрочем, некоторые аналитики высказывают по поводу перспектив китайских чипмейкеров осторожный оптимизм, указывая на возможность возникновения проблем в координировании США, Европой и Японией ограничительных мер.

По данным журналистов, опасения по поводу санкционной политики новой американской администрации заставляют китайские компании закупать дополнительное литографическое оборудование – большая его часть доставляется из Нидерландов. За первые три квартала 2024 года на закупку литографических машин из-за рубежа фирмами из Поднебесной было потрачено не менее 7.9 миллиардов долларов, а на оборудование для производства чипов в целом – почти 25 миллиардов. Что же касается возможных стратегий по нивелированию негативного влияния санкций, эксперты считают, что хорошим вариантом является привлечение в Китай квалифицированных зарубежных кадров за счет обеспечения высоких зарплат и комфортных условий труда.