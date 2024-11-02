Оборудование будет доставлено на заводы тайваньского чипмейкера к концу этого года

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC к концу 2024 года получит передовое литографическое оборудование, выпущенное голландской компанией ASML и предназначенное для выпуска чипов по 1.4-нанометровым технологическим нормам. Каждая литографическая машина со сложным названием Twinscan EXE:5000 Hign-NA стоит около 350 миллионов американских долларов, при этом сколько таких машин было заказано TSMC не разглашается. Запуск массового производства чипов по 1.4-нанометровому техпроцессу запланировано на 2027 год – специалистам компании понадобится немало времени для отладки производства и доведения выпуска годной продукции до необходмого уровня.

По мнению ряда экспертов, в настоящий момент тайваньский чипмейкер является наиболее важной технологической компанией в мире, даже более ценной, чем NVIDIA, несмотря на то, что капитализация «зеленых» в несколько раз выше. По сути, у TSMC нет конкурентов в области передовой литографии, поскольку Samsung, Intel и другие фирмы, обладающие собственными производственными мощностями, отстают от компании как минимум на несколько лет. Ранее представители как TSMC, так и тайваньских властей в своих заявлениях подчеркивали, что на случай попытки агрессивных действий со стороны Китая подготовлен план по оперативному выведению из строя расположенных на полуострове фабрик TSMC.