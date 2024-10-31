Речь идет не о китайских, а о глобальных версиях мобильных устройств

Как сообщает популярный ресурс GizmoChina со ссылкой на данные XiaomiTime, в сети появился предварительный список международных версий смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, которые первыми получат обновление прошивки до новой версии интерфейса HyperOS 2. По данным источника, все перечисленные в слайде мобильные устройства можно будет обновить до HyperOS 2 уже в первом квартале 2025 года. Помимо них следует упомянуть такие новинки, как Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro – это флагманские устройства, основанные на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ранее в сети появился более объемный список мобильных устройств, которые получат обновление до HyperOS 2, но в нем перечислены в основном модели, предназначенные для внутрикитайского рынка и не слишком широко распространенные за пределами Поднебесной. Среди преимуществ новой прошивки эксперты назвают новые ИИ-функции камеры, оптимизацию управления ресурсами системы и зарядом аккумуляторной батареи, многочисленные улучшения пользовательского интерфейса и другие изменения. Впрочем, без ложки дегтя тоже не обошлось – по данным Mobiltelefon, на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro новая прошивка работает далеко не идеально, и иногда подтормаживает, несмотря на то, что речь идет о флагманских смартфонах с топовой SoC.