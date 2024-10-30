Одна из главных тому причин - невысокий уровень доходов

Как сообщает Forbes.ru, исследование Rambler&Co показало, что 48% российских пользователей меняют смартфон на новый только тогда, когда старое устройство перестает работать. Еще 44% меняют смартфоны раз в 3-5 лет. Раз в 1-2 года покупают новый аппарат 6%, а каждый год – лишь 2%. При этом большинство опрошенных, а точнее, почти две трети, сохраняют старый девайс «на всякий случай».

Если смена смартфона раз в 3 года выглядит как вполне разумная стратегия, с учетом замедления прогресса на рынке мобильных устройств, то использование аппарата на протяжении многих лет, по мнению ряда экспертов, вызвано сравнительно низким уровнем дохода во многих российских регионах, а также высоким уровнем инфляции. Проще говоря, когда денег хватает только на еду, одежду и другие базовые нужды, приобретение цифровой и бытовой техники отходит на второй план. При этом 51% респондентов считают, что ключевой признак устаревания смартфона – это замедление его работы.

По данным МТС, за первые 9 месяцев 2024 года в России было реализовано на 13% больше смартфонов, чем за аналогичный период 2023 года – порядка 21.7 миллиона штук. Наибольший рост наблюдался в сегменте устройств стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей.