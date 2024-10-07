Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, пользователи Apple iMac на основе процессора M1 массово жалуются на выход из строя экранов устройств. Происходит это, как правило, по истечении гарантийного срока, после двух-трех лет эксплуатации моноблока. Проблема заключается в возникновении на экране черных горизонтальных полос, которые мешают нормально пользоваться девайсом.

Владельцы iMac, обратившиеся в сервисные центры Apple, сообщали о том, что им предлагали заменить экран целиком в связи с «невозможностью осуществления ремонта». Стоимость такой операции в официальных СЦ составляет как минимум 600-700 долларов – за эти деньги можно приобрести новый M2 Mac Mini. А отдельные пользователи даже заподозрили компанию во внедрении в свои моноблоки механизмов «запланированного устаревания», а точнее – даже запланированного выхода из строя.

Проведенное одним из энтузиастов собственное расследование показало, что проблемы с экраном вызваны не выходом из строя матрицы, а износом подходящего к дисплею гибкого кабеля и/или разъема для него. Исследователь выдвинул три основные версии: недостаток самой конструкции, производственный брак или использование не соответствующих требованиям и стандартам компании комплектующих. Сама Apple ситуацию пока не комментировала.