Об этом заявил известный инсайдер и датамайнер под ником ThourCS2

Как считает датамайнер и известный инсайдер под ником ThourCS2, обладающий полезными знакомствами в компании Valve, игровой сервис Steam может в скором времени прекратить работу на российском рынке из-за нового пакета американских санкций. Если подобный сценарий реализуется, это станет неприятным ударом для множества отечественных геймеров. И хотя информация о возможном уходе Steam из РФ носит неофициальный характер, ThourCS2 считается достаточно надежным информатором, а значит, подобный вариант как минимум обсуждается.

Сторонние эксперты, в том числе, журналисты ряда игровых изданий, впрочем, настроены более оптимистично. Большинство из них полагают, что Valve не захочет терять российский рынок и будет готова искать обходные пути для того, чтобы так или иначе на нем остаться, как делали некоторые крупные зарубежные корпорации вроде Pepsi. Несмотря на то, что российские пользователи в среднем тратят на игры не так много денег, как американские или европейские, они могут похвастаться высокой игровой активностью, а также креативностью в создании различного контента – например, патчей и модов для игр.