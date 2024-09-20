Существует риск перегрева и возгорания

Как сообщает Electrek, в компании Tesla рассказали об опасности использования сторонних удлинителей на зарядных станциях для электромобилей. Такие удлинители не осуществляют мониторинг температурного режима, что может привести к перегреву, и, при наихудшем сценарии развития событий, к возгоранию. По информации журналистов, некоторое время назад в компании работали над созданием собственного удлинителя для зарядных станций, но пока он не готов. Возможно, его релиз и вовсе не состоится.

Предупреждение, выпущенное Tesla, появилось не просто так: зарядные станции компании оптимизированы для электрокаров, разъем для зарядки которых расположен в области заднего левого крыла. Владельцы электромобилей других брендов, если разъем для зарядки расположен, например, справа, нередко прибегали к использованию удлинителей и других сторонних средств. С учетом того, что тушить горящие электромобили крайне сложно, любое возгорание подобного транспортного средства на зарядной станции отнимает как минимум 4-6 часов времени у одной, а то и нескольких пожарных команд, поскольку огнеборцам придется дежурить на месте на случай повторного возгорания аккумуляторного блока.