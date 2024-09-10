Похожая программа принята и в Швеции

Как сообщает Datacenter Dynamics, в Норвегии планируют создать «фантастическую площадку» для дата-центров, но ЦОД, специализирующихся на майнинге это касаться не будет. Как и в Швеции, власти Норвегии намерены принять ряд антимайнинговых инициатив, а также обязать владельцев дата-центров раскрывать характер осуществляющейся в них нагрузки. В настоящий момент в стране функционируют 43 крупных дата-центра, причем более половины из них – в Осло или поблизости.

Норвегия является привлекательной страной для операторов ЦОД из-за холодного климата, высокого уровня безопасности и обилия «зеленой» энергии. Впрочем, норвежские власти уже дали понять, что выгодные условия будут действовать только для дата-центров, деятельность которых считается полезной для общества и экономики. Майнинг в число полезных видов деятельности в данном случае не включен – его официально признали «нежелательным». Ожидается, что направленный против майнеров законопроект рассмотрят в ноябре или декабре, при этом он может ударить по малым дата-центрам, специализирующимся именно на добыче криптовалют. Сколько таких ЦОД расположено в стране – неизвестно.