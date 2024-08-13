Дело в том, что с 85% до 100% электромобили заряжаются достаточно долго

Как сообщает Carscoops, компания Volkswagen планирует ограничить возможность зарядки электромобилей на своей сети зарядных станций Electrify America до 85% емкости аккумуляторов. Заряжать электрокары до 100% можно будет лишь за существенную дополнительную плату. Эксперты объясняют это тем, что зарядка с 80-85% до 100% занимает значительное время. С проблемой хорошо знакомы владельцы современных смартфонов: литийсодержащие батареи быстро заряжаются, когда процент заряда низок, но со временем мощность зарядки и скорость пополнения запаса энергии снижаются.

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Многие владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания привыкли заправлять полный бак, поскольку скорость заправки бензином является линейной. В случае же с электромобилями водители, заряжающие свои транспортные средства свыше 80-85% занимают зарядные станции длительное время. Проблема усугубляется в тех случаях, когда зарядка является бесплатной или условно-бесплатной. Из-за этого Electrify America введет лимит в 85% на наиболее загруженных зарядных станциях.

Водители электрокаров ожидаемо встретили новость недовольными комментариями в социальных сетях. «Мой электрокар и будучи полностью заряженным уступает автомобилю с ДВС в запасе хода, а теперь компания запрещает заряжать аккумуляторы более, чем на 80-85%? Что за черт?» — эмоционально отреагировал один из автовладельцев в социальной сети X (Twitter).