Возврата к заводским настройкам часто недостаточно для удаления информации.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в результате проведенного «Лабораторией Касперского» исследования, более 40% смартфонов, ноутбуков и иных подобных устройств на российском вторичном рынке перепродаются с данными предыдущих владельцев. Чаще всего это различные личные данные вроде заметок, фотографий и документов, но в ряде случаев – и ценная корпоративная информация.

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Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что новые владельцы устройств могут найти на них пароли, фото и сканы документов, реквизиты банковских карт и другие сведения, которые могут быть использованы в незаконных целях. Если же предыдущий хозяин смартфона или ноутбука, например, забыл выйти из своих аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, покупатель может, например, организовать по контактам пользователя рассылку с просьбой «одолжить денег».

Перед продажей устройства рекомендуется произвести его сброс до заводских настроек, предварительно скопировав всю необходимую информацию на другие гаджеты или носители. После сброса до заводских настроек необходимо перезаписать всю доступную память смартфона или ноутбука случайными данными, чтобы удаленные сведения нельзя было восстановить. Сделать это можно при помощи специальных приложений.