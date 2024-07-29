Большинству граждан не нужно столько номеров даже с учетом использования нескольких умных устройств.

Как заявили в Роскомнадзоре, возможное ограничение на приобретение SIM-карт (не более 20 штук на одного гражданина) коснется не более 34 тысяч человек на всю страну. Предложенная мера направлена в первую очередь на борьбу с телефонными мошенниками, в том числе использующими так называемые SIM-боксы, в которых одновременно работают десятки и даже сотни SIM-карт.

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Борьбу с использованием SIM-карт в преступных целях, а также их незаконной продажей государство ведет далеко не первый год, но, хотя это приводит к определенным результатам, телефонные мошенники по-прежнему продолжают обзванивать граждан. По мнению экспертов по информационной безопасности, полностью справиться с данной проблемой невозможно, но можно максимально затруднить злоумышленникам жизнь. Например, операторы связи уже сейчас используют технические средства, блокирующие звонки с подменой номеров. Присутствуют на рынке и решения, автоматически анализирующие разговор и выдающие человеку предупреждение о возможной попытке мошенничества, хотя в профессиональном сообществе ведутся дискуссии о правомерности их применения и вероятном нарушении тайны телефонных переговорах.