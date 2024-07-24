Из-за нестабильной работы "синих" CPU

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, студия ModelFarm, специализирующаяся на создании визуальных эффектов, в том числе, и для движка Unreal Engine, переходит с топовых процессоров Intel на CPU AMD Ryzen 9 9950X. По словам представителя компании Дилана Брауна, системы с процессорами Intel Core i9-13900K и Intel Core i9-14900K демонстрируют 50-процентную частоту отказов, что приводит к колоссальным потерям времени. Замена материнских плат, а также установка ограничений по мощности и напряжению не привели к значительным улучшениям ситуации.

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Браун подчеркнул, что два флагманских процессора Intel продемонстрировали нестабильную работу с самого начала использования, на других же проблема проявилась спустя некоторое время. И хотя Intel заявила, что выяснила, в чем заключается причина неполадок, и рапространит соответствующие обновления микрокода через производителей материнских плат, соответствующие апдейты, вероятно, появятся только в середине-конце августа. Также стоит подчеркнуть, что они не избавят от проблем те процессоры, которые уже были необратимо повреждены длительной работой при небезопасном завышенном напряжении.