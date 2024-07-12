Модель легко справится с любыми мобильными 3D-играми

Как сообщает популярный ресурс ITHome, вместе со смартфоном iQOO Neo9S Pro+ был официально представлен производительный планшетный компьютер iQOO Pad2 Pro. Модель базируется на флагманской SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus – она выдает более 2.3 миллиона баллов в бенчмарке Antutu и легко справляется с любыми мобильными 3D-играми. Также устройство может похвастаться продвинутой системой охлаждения – общая площадь радиаторов превышает 37 тысяч мм2.

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Планшет оснащен 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3096x2064 пикселя (144 Гц), а также емкой аккумуляторной батареей на 11500 мА*ч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки. Если верить производителю, решение может проработать в режиме просмотра онлайн-видео до 14-15 часов без необходимости пополнения запаса энергии. Основная камера – 13-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная. Аппарат функционирует под управлением Android 14 с надстройкой OriginOS 4. Приобрести новинку на старте продаж можно за 4500 юаней – это примерно 600-650 американских долларов. В дальнейшем стоимость устройства повысится.