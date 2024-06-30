Впрочем, в ситуацию может вмешаться Банк России, снова увеличив ключевую ставку

Как сообщает «Российская газета», главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев спрогнозировал падение курса рубля – по мнению эксперта, за один доллар в начале месяца будут давать 84-90 единиц отечественной национальной валюты. Среди предпосылок специалист назвал завершение июньского налогового периода, а также последствия ввода США санкций против Московской биржи и связанных с ней структур, возрастающие геополитические риски и отток капитала.

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Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и факторы, поддерживающие курс рубля — выгодные для России цены на энергоресурсы, высокую ключевую ставку и обязательную продажу крупными экспортерами части валютной выручки. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность существенного дополнительного увеличения ключевой ставки в июле с целью борьбы с инфляцией. По предварительным данным, заседание ЦБ, на котором будет приниматься соответствующее решение пройдет 26 июля. Согласно заявлениям ряда банковских аналитиков, вероятность повышения на нем ключевой ставки составляет более 80%.