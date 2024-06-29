Это первая функционирующая фабрика данной китайской компании за пределами Поднебесной

Как сообщают СМИ, в Узбекистане заработал завод компании BYD – первый за пределами Китая. По информации журналистов, фабрика сможет выпускать до 50 тысяч автомобилей в год, а собирать на ней на первом этапе будут такие модели, как седан Chazor и кроссовер Song Plus. Строили предприятие около 2 лет – на него уже ушло более 160 миллионов американских долларов.

Проект планируется масштабировать – на втором этапе в него вложат 300 миллионов долларов, нарастив производственные мощности до 300 тысяч машин в год, а на третьем — увеличат объемы выпуска авто до 500 тысяч год. В настоящий момент на предприятии трудятся около 1200 человек, в дальнейшем же BYD планирует создать еще как минимум 9000 рабочих мест — и это только на самом заводе, без учета появления новых вакансий у местных партнеров компании. Часть комплектующих для машин BYD также будут производить непосредственно в Узбекистане – например, стекла, бамперы и элементы салона, а в дальнейшем – еще и аккумуляторные батареи и даже электродвигатели. Как отмечают эксперты, китайские автогиганты начали активно инвестировать в создание фабрик в других странах, и это можно считать позитивной тенденцией для всех заинтересованных сторон.