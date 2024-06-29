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[Zero]
Windows 10 будет получать неофициальные обновления безопасности до 2030 года благодаря 0Patch
0Patch уже поставляет обновления для Windows 7, Windows Server 2008 и Microsoft Office

Как сообщает популярный ресурс Neowin, несмотря на то, что корпорация Microsoft прекратит выпускать бесплатные обновления безопасности для Windows 10 уже в 2025 году, ОС не останется без исправлений. У пользователей будет по меньшей мере три варианта: официальная платная расширенная поддержка, ее же использование, но нелегальное, пиратское, или платные неофициальные апдейты от сервиса 0Patch, который уже успешно предоставлял обновления для таких продуктов, как Windows 7 или Microsoft Office. Приобрести подписку 0Patch можно будет за 25-35 долларов в год зависимости от тарифа, официальные же расценки Microsoft стартуют от 60 долларов в год.

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По информации Statcounter, Windows 10 по-прежнему превосходит по популярности Windows 11 —ее доля составляет 68% против 28%. Также проводимые исследования демонстрируют, что многие пользователи считают более новую ОС «необязательной» и «проходной». Негативно влияют на восприятие Windows 11 и часто возникающие проблемы с обновлениями, регулярно ломающими те или иные функции системы – чаще всего от апдейтов страдают «Проводник» и панель задач.

#windows #windows 10 #операционные системы #обновления
Источник: neowin.net
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Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
Пользователи Windows 10 могут получить пять дополнительных лет поддержки
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