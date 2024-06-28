Он справится с любыми мобильными играми на максимальных настройках графики

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Vivo презентовала производительный планшетный ПК под названием Vivo Pad3 — он получил SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, которая легко справляется с любыми трехмерными мобильными играми на максимальных настройках, будь то Genshin Impact, Wuthering Waves или другой проект с продвинутой графикой. Дисплей у планшета 12.1-дюймовый (2800×1968, 144 Гц, 7:5), что же касается оперативной памяти и емкости флеш-накопителя — доступны конфигурации от 8/128 ГБ до 12/512 ГБ.

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Емкость аккумуляторной батареи устройства составляет внушительные 10000 мА*ч, а максимальная мощность зарядки — 44 Вт. Толщина металлического корпуса планшета не превышает 6.6 мм, а весит девайс 589 г. Также производитель отмечает высокоэффективную систему охлаждения, наличие 6 динамиков и поддержку ИИ Vivo BlueLM AI. Планшет функционирует под управлением Android 14 с надстройкой OriginOS 4. Приобрести новинку можно по цене от 350 до 480 американских долларов в зависимости от версии, но пока только в режиме предзаказа и исключительно в Китае. Полноценный старт продаж запланирован на начало июля.