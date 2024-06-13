Скринсейвер использовал передовые на тот момент технологии отрисовки

ЭЛТ-дисплеи, распространенные в 1990-х и начале 2000-х годов, были подвержены ряду проблем. Например, выгоранию при длительной демонстрации статичного изображения, как и нынешние OLED-экраны, а также снижению яркости и искажению цветов на непродолжительное время после включения. Для того, чтобы нивелировать негативные последствия от этих проблем, использовались скринсейверы, или, если переводить буквально, «хранители экрана» — заставки с динамически меняющимся изображением.

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Одним из наиболее запоминающихся скринсейверов, поставлявшихся вместе с несколькими версиями операционных систем Windows, является 3D Pipes — заставка с трехмерными трубами разных цветов, соединяющимися между собой и постепенно заполняющими экран. И сейчас, в 2024 году появились новые подробности о том, зачем был создан этот скринсейвер. Бывший разработчик Microsoft Раймонд Чен рассказал, что целью было продемонстрировать возможности аппаратного ускорения OpenGL, недавно появившегося в API. При этом рисковать стабильностью готовящейся к выходу системы Windows NT 3.5, внедряя аппаратное ускорение в какие-либо более важные ее компоненты было нельзя. В итоге разработчики решили использовать возможности API для отрисовки скринсейвера, решив, что если с ним возникнут проблемы, его можно будет вырезать из ОС, или, в крайнем случае, порекомендовать пользователям использовать другие заставки. Как показала практика, проблем с 3D Pipes не возникло – напротив, скринсейвер запомнился как одна из «фишек» ОС Windows, причем не только NT 3.5, но и, например, XP.