Youtube-стрим с фальшивым миллиардером на пике смотрели более 40 тысяч зрителей

Развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей предоставляет людям огромные возможности для работы и творчества. Тем не менее, с новыми возможностями появляются и дополнительные риски. Так, неизвестный злоумышленник создал при помощи ИИ дипфейк-копию американского бизнесмена Илона Маска и запустил Youtube-стрим, в рамках которого фальшивая версия миллиардера зазывала зрителей на некий интернет-ресурс.

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Как заявлял дипфейк-Маск на стриме, если отсканировать QR-код или зайти на сайт по указанной ссылке, после чего отправить на один из упомянутых там криптовалютных кошельков любое количество Bitcoin, Ethereum или Dogecoin, перечисленные коины якобы вернутся обратно в двойном размере. Разумеется, на практике жертвы просто лишались своей криптовалюты, которая перечислялась на кошельки мошенника. На пике стрим с копией руководителя Tesla смотрело более 42 тысяч зрителей. Сколько человек попались на уловку злоумышленника – неизвестно. Как считают специалисты по информационной безопасности, подобных инцидентов со временем будет больше. Чтобы предотвратить массовое использование злоумышленниками дипфейков, необходимо разрабатывать системы их распознавания и внедрять их на крупных площадках вроде видеосервисов и соцсетей, а также интегрировать в инфраструктуру операторов мобильной связи.