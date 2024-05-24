Ранее лимит цен в Google Play составлял 400 долларов, а до 2015 года 200 долларов.

Как сообщает ресурс Android Authority, лимит цен на приложения и покупки в них в официальном магазине приложений Google Play будет поднят с текущих 400 долларов до 999 долларов. Компания сообщила об изменениях в рамках мероприятия Google I/O, и хотя очевидно, что столь дорогие приложения и транзакции в них будут встречаться достаточно редко, нововведение расширило возможности по монетизации для разработчиков.

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Возможно, увеличенный порог цен будет использоваться, например, для так называемых «премиум-приложений», которые созданы для того, чтобы продемонстрировать богатство и социальный статус пользователя. Также нововведение пойдет на пользу разработчикам специализированного корпоративного программного обеспечения и поставщикам сервисов с годовой подпиской.

По информации Android Authority, устройствами на базе различных версий операционной системы Android пользуются более 3 миллиардов человек. Магазин приложений приносит корпорации Google значительную прибыль — подавляющее большинство разработчиков платят с транзакций в его рамках комиссию в размере 15% или 30% в зависимости от годовой выручки.