Речь идет о моделях процессоров Intel, предназначенных для настольных компьютеров и ноутбуков.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания Intel подтвердила, что процессоры Arrow Lake выйдут в последнем квартале 2024 года. При этом энергоэффективные чипы Lunar Lake увидят свет еще раньше, в третьем квартале. Полноценный анонс Arrow Lake состоится в рамках мероприятия Computex 2024, которое пройдет в начале июня.

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Топовый кристалл Arrow Lake-S будет содержать 8 производительных ядер Lion Cove и 16 энергоэффективных ядер Skymont. Ожидается, что Intel выпустит не менее 13 наименований процессоров в рамках линейки Core Ultra 200, включая Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. В дальнейшем компания представит и Non-K CPU с энергопотреблением на уровне 65 Вт и 35 Вт. Планируется, что сокет LGA 1851 будет использоваться на протяжении всего 2025 года и как минимум части 2026 года. Новые процессоры будут поддерживать оперативную память стандарта DDR5, что же касается DDR4 памяти – совместимости с ней не будет. Помимо всего прочего, согласно данным инсайдеров, у Arrow Lake-S не будет поддержки мультипоточности (Hyper-Threading), но возможно, эти данные неточны, и Intel просто внесла изменения в технологию или переименовала ее.