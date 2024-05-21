Игры AAA-класса становятся все дороже.

Как сообщает Kotaku, стоимость следующей части легендарной серии игр в жанре action-adventure, GTA 6, может превысить 70 долларов. Проекты AAA-класса стоят все дороже – если до 2022 года их в основном можно было приобрести за 60 долларов или даже дешевле, то в дальнейшем WB Games, Activision, Nintendo, Xbox, PlayStation и другие компании начали повышать цены.

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По словам главного исполнительного директора Take-Two Interactive Страуса Зельника, в играх появляется все больше контента, и компания «хочет быть уверена, что стоимость полученного игроками опыта превышает цену». Также, как указывают эксперты, среди факторов, приведших к подорожанию игр, можно отметить увеличение трудозатрат на разработку масштабных AAA-тайтлов и инфляцию доллара. Как показывает статистика, геймеры готовы платить за действительно качественные проекты и более 70 долларов, хотя для людей, проживающих в странах со сравнительно низкими доходами это может быть проблемой. По многим оценкам, к таким странам относится и Россия, несмотря на отчеты Росстата, в которых говорится о средней зарплате в 73 тысячи рублей в 2023 году. Также российские геймеры сталкиваются с проблемами с оплатой игр из-за санкций и ухода из страны платежных систем VISA и MasterCard, а также ряда крупных издателей игр.