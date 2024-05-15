Выпуск чипов HBM3 позволит значительно повысить прибыль по сравнению с DDR3

Как сообщает ресурс ITHome, южнокорейские корпорации Samsung и SK Hynix приняли решение окончательно свернуть выпуск чипов памяти DDR3, сосредоточившись на более прибыльных рынках – в частности, на рынке памяти HBM3, использующейся в специализированных ускорителях вычислений для нужд технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Спрос на память HBM постоянно растет, что же касается чипов DDR3 — они стоят дешево и преимущественно применяются в роутерах и других сравнительно недорогих устройствах. Устаревшую память все еще продолжают производить такие фирмы, как Micron и Nanya. Впрочем, вероятно, в скором времени DDR3 память будет вытеснена чипами DDR4.

реклама

По информации журналистов, запасы всех типов HBM памяти SK Hynix распроданы на 2024 год и на часть 2025 года — спрос на рынке превышает предложение. Ожидается, что в случае Samsung ситуация отличается не сильно, хотя данные компания еще не опубликовала. Согласно прогнозам, к 2025 году мировой объем рынка HBM памяти вырастет как минимум вдвое, в 2026 же году прирост может оказаться еще больше, поскольку на сцену выйдут китайские производители, такие, как YTMC.