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[Zero]
Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернет средства почти всем клиентам, причем с процентами
Юристы по банкротству уже сделали в этом направлении немало обнадеживающих шагов.

Крах крупной криптовалютной биржи FTX и суд над ее основателем и руководителем, бизнесменом Сэмом Бэнкманом-Фридом широко обсуждался как в профильных, так и в непрофильных СМИ, а также на тематических интернет-ресурсах. Предприниматель в итоге был приговорен к 25 годам тюрьмы, также суд обязал его выплатить 11 миллиардов долларов. Ознакомившись с решением, Бэнкман-Фрид обратился в апелляционную инстанцию, рассмотрение дела в которой может длиться годами. До недавнего времени было неясно, сможет ли обанкротившаяся компания вернуть клиентам вложенные средства. Сейчас же, как сообщает Techcrunch, юристы по банкротству, занимающиеся делом FTX, сделали ряд обнадеживающих заявлений.

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Американский прокурор Джон Дж. Рэй III и его команда на протяжении нескольких месяцев занимались поиском недостающих средств FTX – они были вложены в недвижимость, венчурные фонды, инвестированы в различные компании. Согласно официальному сообщению пресс-службы FTX Estate, 98% клиентов криптобиржи получат свои средства и 18% сверх вложенного. В общей сложности необходимо будет распределить 14-17 миллиардов долларов. Предполагается, что большинство споров с заинтересованными лицами могут быть разрешены без длительных и дорогостоящих судебных разбирательств, хотя в отдельных случаях судебные процессы все-таки будут необходимы.

#криптовалюты #криптобиржа #ftx
Источник: techcrunch.com
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