В самом Китае этот бренд нельзя назвать популярным — его доля рынка в 2023 году составила всего 0,12%.

Как сообщает популярный ресурс «Авто.ру», калининградское предприятие «Автотор» заключило соглашение с китайским автомобильным брендом Arcfox, под ним в России будут производиться электромобили. Ранее глава «Автотора» Валерий Горбунов отмечал, что в 2024 году портфель завода должен пополниться сразу несколькими брендами, хотя и не рассказывал о планах компании подробнее.

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Arcfox — это сравнительно малоизвестный в Поднебесной бренд, созданный концерном BAIC. В его ассортимент входят 5 транспортных средств с электродвигателями, скоро к ним добавится шестое, внедорожник Alpha T5. В 2023 году в Китае было продано лишь чуть более 30 тысяч электромобилей марки, что составляет крайне малую долю рынка – порядка 0.12%. Впрочем, компания намерена осваивать зарубежные рынки, например, японский, российский, арабский и доминиканский. По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», в РФ уже начато формирование будущей дилерской сети. Примечательно, что мнение российских автолюбителей в устроенном «Авто.ру» опросе разделилось почти поровну: 47% респондентов считают, что сотрудничество отечественных предприятий с китайскими компаниями является положительным сигналом, и работающие заводы лучше, чем простаивающие, а 53% не поддерживают такую точку зрения.