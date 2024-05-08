При этом снимать ограничения по напряжению и TDP может быть небезопасно.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, решение проблем со стабильностью флагманских процессоров Core i9, предложенное компанией Intel, приводит к значительному снижению производительности CPU, даже если использовать профиль Performance, а не Baseline. Использование же базового профиля катастрофически снижает производительность процессоров – в некоторых многопоточных задачах разница с режимом «без ограничений» превышает 30%.

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Согласно результатам тестов, проведенных Youtube-каналом Bang4BuckPC Gamer, при ограничении Iccmax, установленном на 307A, флагманский процессор Intel Core i9-14900KS развивает частоту не более 5.1 ГГц против 6.2 ГГц по одному ядру, заявленных в официальных спецификациях. Стоит подчеркнуть, что речь идет о профиле Performance — если задействовать профиль Baseline с TDP 125/188 Вт (PL1/PL2) и сниженным до 249А Iccmax, падение производительности будет еще более значительным. По информации журналистов, Intel планирует распространить новые прошивки BIOS со встроенными профилями Performance и Baseline до конца этого месяца – большинство партнеров компании, выпускающих материнские платы, уже выпустили их для значительной части своего ассортимента. Также ожидается, что Intel сделает официальное заявление, в котором подробно расскажет о причинах возникновения проблемы и о том, почему был выбран метод, значительно снижающий производительность процессоров.