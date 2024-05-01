Многие технологические гиганты продолжают политику оптимизаций и сокращений

Как сообщает популярный ресурс Techspot, корпорация Google продолжит сокращения сотрудников, несмотря на значительный рост квартальной прибыли, составивший 57% (около 23.7 миллиардов долларов США). Последняя волна увольнений в основном затронула команду Python-разработчиков компании, а также сотрудников отделов Flutter и Dart. Как заявил на Reddit Кевин Мур, менеджер по продуктам Google Flutter и Dart, решение о сокращении было принято на уровне топ-менеджмента компании.

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В 2023 году холдинг Alphabet, в который входит и Google, уволил более 6% штата – порядка 12 тысяч человек. Гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что сокращения продолжатся, поскольку руководству компании необходимо принимать трудные решения, чтобы достичь амбициозных целей и больше инвестировать в ключевые направления развития. По предположениям экспертов, в первую очередь речь идет о развитии направлений, связанных с технологиями искусственного интеллекта и нейросетей. Стоит отметить, что Google является далеко не единственной технологической компанией, предпринявшей масштабные сокращения — это общая тенденция, которая наблюдается во всей отрасли.