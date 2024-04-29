Впрочем, есть шансы на появление в 2025 году более доступного устройства

После того, как спал изначальный ажиотаж, спрос на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro резко снизился, а ее стоимость на вторичном рынке упала на 30-40%. Ключевой проблемой устройства, помимо дискомфорта при длительном использовании, является цена — при стоимости более 3500 американских долларов гарнитура вряд ли могла стать массовым гаджетом. При этом руководство компании из Купертино, согласно свежим данным, по-прежнему планирует выпустить модель второго поколения в 2026 году.

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Как считает известный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман, Apple необходимо будет снизить себестоимость производства гарнитуры – именно с этой целью она ведет переговоры с китайскими производителями дисплеев SeeYA и BOE. Одним из самых дорогих компонентов решения являются экраны micro-OLED, которых для одного экземпляра нужно два – по одному на каждый глаз пользователя. С некоторой вероятностью «яблочные» могут попробовать выпустить более доступную гарнитуру смешанной реальности с урезанными техническими характеристиками в 2025 году, но шансы на то, что подобная стратегия не будет реализована, выше. Запуск первой версии Vision Pro оказался не таким успешным, как ожидали в Apple, поэтому компания будет стремиться, чтобы устройство следующего поколения не только лучше продавалось, но и вызывало у пользователей «вау-эффект».