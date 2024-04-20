Чаще всего покупатели выбирают колонки «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса»

Команда сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала интересную статистику: в 2023 году продажи умных колонок в России выросли примерно на треть, причем лидирующие позиции занимают устройства отечественных производителей. Например, колонки от «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса». Если же считать все реализованные в 2023 году умные колонки, то их насчитывается около 4.3 миллионов штук на общую сумму 34 миллиарда рублей.

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Эксперты аналитических компаний отмечают и общий рост интереса российских потребителей к устройствам умного дома – так, граждане РФ стали чаще приобретать, например, компоненты для умной системы освещения, включая лампочки и выключатели с голосовым управлением. Впрочем, до показателей таких стран, как США, Китая, Южная Корея или Япония российскому рынку умного дома пока далеко, хотя ежегодный рост интереса к таким девайсам можно охарактеризовать как достаточно стабильную тенденцию. Приобретают россияне и более дорогостоящую умную технику – если говорить о бытовой, а не о цифровой, то в первую очередь, стоит отметить увеличившиеся продажи роботов-пылесосов.