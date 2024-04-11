Она была введена в эксплуатацию в 1998 году и с тех пор не обновлялась

Как сообщает ABC7 News, система управления поездами метро в американском городе Сан-Франциско до сих пор работает с использованием 5-дюймовых дискет. Она была введена в эксплуатацию в 1998 году, и на тот момент считалась современной, но с тех пор ни разу полноценно не обновлялась. В настоящий момент система работает без сбоев, но, как считают сотрудники метрополитена, с каждым годом риск катастрофической ошибки увеличивается, поскольку дискеты нельзя считать особо надежными накопителями.

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Модернизация системы управления обойдется в сотни миллионов долларов и займет порядка десяти лет, поскольку проводить ее придется без остановки работы метрополитена. Многоэтапный проект после его реализации позволит значительно упростить отслеживание поездов, а также снизить вероятность сбоев из-за влияния человеческого фактора. Ожидается, что большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Сейчас же метро Сан-Франциско значительно уступает по степени цифровизации, например, московскому метрополитену или многим линиям китайских и южнокорейских городов.