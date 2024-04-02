Похоже, твердотельные накопители нового стандарта все же могут обходиться без обдува вентиляторами

Специалисты популярного ресурса Wccftech провели тестирование новейшего PCI-Express 5.0 твердотельного накопителя MSI Spatium M580 Frozr, особенностью которого является использование пассивной системы охлаждения с радиатором большой площади, оснащенным тремя тепловыми трубками. Вентиляторов у M580 Frozr нет – в отличие от большинства конкурирующих продуктов. При этом значительной части обозревателей и пользователей применение миниатюрных «вертушек» не нравится — они слишком шумные.

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Как показал обзор, SSD проявил себя отлично – и в плане скоростных характеристик, и в плане температур. Накопитель не нагревался выше 51 градуса по шкале Цельсия даже под высокой нагрузкой. Это означает, что использование активных систем охлаждения не является обязательным даже для скоростных PCI-E 5.0 SSD – достаточно комплектовать их достаточно эффективными радиаторами. У пассивных СО для твердотельных накопителей, впрочем, есть свои недостатки. Да, они не шумят, в отличие от активных, но радиаторы занимают немало места, и могут сделать SSD несовместимыми с некоторыми другими комплектующими.