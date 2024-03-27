Такого контента оказалось довольно много

Свен Винке, глава студии Larian, разработавшей фэнтези-RPG Baldur’s Gate 3, признанную в 2023 году «Игрой года», в интервью IGN рассказал о контенте, который по тем или иным причинам был вырезан из проекта до момента релиза. Как выяснилось, такого контента было довольно много. Предупреждение для читателей, еще не прошедших Baldur’s Gate 3, но планирующих это сделать: возможны спойлеры.

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По словам Винке, в игре могло было бы быть больше спутников, причем среди них был даже один из троицы главных злодеев – играющий ключевую роль во втором акте паладин Кетерик Торм. В релизной версии игры игроку в любом случае приходится его убить, хотя изначально планировалось добавить возможность уговорить его присоединиться к отряду. В таком случае Кетерик оставался бы в лагере игрока, и, как и Орин Красная наряду с лордом Горташем, предлагал бы занять его сторону в противостоянии с бывшими компаньонами. Вырезали из финальной версии игры и ряд локаций: Кэндлкип, дворец королевы гитьянки Влаакит, астральный план и неназванную локация в одном из кругов ада – скорее всего, речь идет о первом круге, Аверно. Вырезанный контент в игру уже не добавят, зато добавят дополнительные «злые» концовки и полноценную поддержку модов.