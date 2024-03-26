Операторы развертывают сети 5G-A

Как сообщает популярный ресурс Mydrivers со ссылкой на сведения, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая, общее число пользователей сетей связи пятого поколения (5G) в Поднебесной превысило 851 миллион человек – это около половины от всех абонентов в стране. Также в ведомстве отметили стабильное и планомерное развитие телекоммуникационной отрасли в 2023 году.

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Объем мобильного интернет-трафика в Китае в 2023 году достиг почти 49 миллиардов гигабайт, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Также сообщается, что три крупнейших китайских оператора связи уже работают над расширением сетей 5G-A, которые станут ступенькой к внедрению сетей связи уже шестого поколения. По мнению ряда экспертов, Китай и Южная Корея развивают телекоммуникационную отрасль гораздо эффективнее, чем многие другие страны. Что же касается России – в нашей стране пока нет коммерческих 5G сетей, и по данным Минцифры, ожидается, что их развертывание в крупнейших городах начнется только в 2026 году. Разработка же отечественного оборудования для них, как стало известно в конце 2023 года, столкнулась с рядом серьезных сложностей. Поэтому обозначенные сроки выглядят довольно оптимистично.