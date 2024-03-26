Предыдущая номерная часть серии вышла в 2011 году

Сегодня, 25 марта 2024 года, исполнилось 30 лет с релиза первой игры серии The Elder Scrolls под названием Arena. Разработчики TES, студия Bethesda, написали про юбилей в своих социальных сетях, также выразив признательность игровому сообществу. Упомянули создатели легендарной серии Action/RPG и следующую номерную часть — The Elder Scrolls VI. По словам разработчиков, проект находится на ранней стадии производства, но рабочий билд игры уже есть, и в него можно зайти, чтобы испытать «радость и трепет» от возвращения в знакомый мир Тамриэля.

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Тизер анонса The Elder Scrolls VI вышел еще в 2018 году, но активная разработка игры началась только во втором квартале 2023 года. Согласно предположениям фанатов, действие игры развернется в провинции Хаммерфелл. Предполагается, что релиз игры состоится не ранее 2026 года, а по мнению главы Microsoft Gaming Фила Спенсера — и вовсе только в 2028 году. Пятая часть серии, Skyrim, вышла в 2011 году, четвертая, Oblivion, в 2006 году, а третья, Morrowind — в 2002 году. Многие геймеры считают, что такая задержка между выходом TES V и TES VI связана с тем, что разработчики уделяют много внимания MMORPG The Elder Scrolls Online, поскольку она приносит больше прибыли, чем однопользовательские проекты.