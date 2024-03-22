Пираты сработали весьма оперативно

Вчера, 21 марта 2024 года состоялся официальный ПК-релиз экшена Horizon Forbidden West, ранее бывшего эксклюзивом консолей Sony PlayStation 5 и PlayStation 4. Японская компания не изменила своей традиции и не стала интегрировать в ПК-порт какие-либо сторонние системы DRM защиты, поэтому игра оказалась на торрент-трекерах буквально в течение часа, поскольку внутренняя DRM защита Steam давно не является помехой для сообщества «крякеров».

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Horizon Forbidden West вышла на ПК спустя чуть более, чем два года с момента релиза на консолях. Многие обозреватели и блогеры уже успели протестировать игру на компьютерах и похвалить ее за отличную оптимизацию – для комфортного прохождения не понадобится видеокарта флагманского или даже субфлагманского уровня. Примечательно, что многие современные геймеры, изначально играющие в пиратские копии тех или иных игр, в дальнейшем, если проект вызывает у них положительные эмоции, покупают лицензионные на различного рода распродажах – например, в том же сервисе Steam. Так было, например, с The Witcher 3: Wild Hunt или Baldur’s Gate 3 – оба проекта в свое время получили звание «Игры года» и снискали восторженные отзывы со стороны обозревателей и геймеров.