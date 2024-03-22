Глава компании заявил, что разработчики будут делать новую игру

Как сообщает интернет-издание PC Gamer, глава студии Larian Свен Винке заявил, что компания не будет разрабатывать DLC для классической RPG Baldur’s Gate 3, признанной в 2023 году «Игрой года». Не планирует студия выпускать и продолжение игры. Как заявил Винке, права на сеттинг принадлежат американской фирме Wizard of the Coast, и ей придется найти кого-то другого для разработки следующей части франшизы.

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Ранее Свен Винке допускал, что Larian все же выпустит для Baldur’s Gate 3 DLC, но сейчас, судя по его словам, точка в этом вопросе поставлена окончательно. В январе разработчик также упомянул, что уже знает, какой будет первая глава новой игры студии, хотя оговорился, что это не анонс и даже не тизер анонса. Геймерам же остается лишь ждать — у Larian было много поклонников и до выхода Baldur’s Gate 3, а теперь их стало значительно больше. Любителям видеоигр, познакомившимся с творениями студии благодаря BG3, многие более опытные коллеги, предпочитающие жанр RPG, рекомендуют попробовать Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin II, также разработанные Larian.