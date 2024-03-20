Перечень пока предварительный и неофициальный

Ресурс Hyperosupdates выложил предварительный список смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, которые с высокой вероятностью получат обновление до операционной системы Android 15. Данная ОС выйдет в третьем квартале 2024 года, а первыми апдейт получат флагманские решения Xiaomi. Девайсы более низких ценовых сегментов, вероятно, можно будет обновить до Android 15 только в 2025 году. В будущем опубликованный список может немного измениться в зависимости от утечек и информации, которую будут предоставлять инсайдеры. Ознакомиться с перечнем вы можете, просмотрев прикрепленные к данной новости скриншоты.

реклама

Ожидается, что Android 15 предложит пользователям улучшенную производительность, расширенные возможности по контролю над показываемой рекламой, позволит записывать происходящее на отдельных участках экрана, а также предоставит дополнительные функции по обработке фотографий. Этим список нововведений, конечно, не исчерпывается — Google обещает добавить больше функций по кастомизации и тонкой настройке смартфона, чтобы пользователям было более удобно с ним взаимодействовать.