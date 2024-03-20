Топ-менеджер прославился своей любовью к этому предмету одежды

Глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг известен любовью к кожаным курткам – в сообществе компьютерщиков и геймеров ему даже дали соответствующее прозвище: «Куртка». Сам топ-менеджер, впрочем, в одном из интервью заявил, что за его стиль одежды отвечают жена и дочь. Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, на мероприятие GTC 2024 Хуанг надел оригинальную куртку Tejus из коллекции мужской одежды Tom Ford SS2023 стоимостью около 9000 американских долларов. Впрочем, в рамках акций ее можно приобрести и дешевле — за 5-7 тысяч.

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Как отмечают некоторые комментаторы в социальных сетях, куртка главы NVIDIA выглядит так, как будто сделана из кожи ящерицы. Но на самом деле это тисненая телячья кожа – использование кожи и шкур экзотических животных не разрешается законами штата Калифорния. Примечательно, что Хуанг появляется в черных куртках практически на всех официальных презентациях NVIDIA. На этот раз он рассказывал о чипе Blackwell B200, предназначенном в первую очередь для вычислений, связанных с технологиями искусственного интеллекта и нейросетей.