Он почти не отличается от Core i9-14900K по производительности

Флагманский процессор Intel Core i9-14900KS наконец-то официально поступил в розничную продажу, также был снят и запрет на обзоры. Профессиональный оверклокер и техноблогер, известный под ником Der8auer заявил, что 14900KS – не лучший выбор для геймеров, поскольку этот CPU обеспечивает мизерную прибавку в производительности по сравнению с 14900K, которая исчисляется буквально 1-4% процентами. По энергопотреблению и тепловыделению же в игровых сценариях использования новинка ощутимо превосходит предшественника – на 30-40%.

реклама

В стресс-тестах и бенчмарках Core i9-14900KS ведет себя еще хуже. Его TDP превышает отметку в 400 Вт, что приводит к троттлингу даже при использовании высокопроизводительных систем жидкостного охлаждения. При этом в Cinebench R23 он всего на 2% быстрее, чем 14900K в многопоточном режиме и на жалкие 0.7% — в многопоточном. Как считает Der8auer, приобретать новый флагманский CPU Intel для гейминга абсолютно нецелесообразно – процессор является имиджевым продуктом для коллекционеров и оверклокеров-энтузиастов. Согласны с экспертом и специалисты Hardware Unboxed. Напоследок стоит отметить, что стоимость Core i9-14900KS составляет 689 долларов – на 100 долларов больше, чем у Core i9-14900K.