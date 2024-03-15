Некоторые проекты временно подешевели на десятки процентов

В популярных игровых сервисах Steam и Epic Games Store стартовали весенние распродажи — скидки на некоторые игры составляют десятки процентов. К сожалению, для россиян будет меньше предложений, чем для жителей других стран и регионов — некоторые проекты в настоящий момент недоступны в РФ, и приобрести их можно только с использованием различных обходных путей.

реклама

Среди популярных игр, предлагающихся в Steam со скидкой, можно назвать классическую RPG Baldur’s Gate 3, а также Action-adventure в мире, населенном созданиями, похожими на покемонов — Palworld. В Epic Games подешевели Warhammer 40,000: Rogue Trader и множество других игр. Увеличился и размер «кэшбека», возвращаемого в виде вознаграждений Epic – так называются бонусные баллы, каждый из которых эквивалентен одной единице используемой валюты. Распродажа в Steam продлится с 14 по 21 марта, а в Epic Games – с 14 по 28 марта. Как отмечают игровые обозреватели и блогеры, подобные распродажи – отличный способ пополнить свою коллекцию, особенно если речь идет о проектах с онлайновой, мультиплеерной составляющей.