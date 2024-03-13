Санкции могут быть введены, если оборудование попадет, например, в Китай или Россию

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina со ссылкой на данные инсайдеров, южнокорейская корпорация Samsung избегает продажи устаревшего и не слишком востребованного оборудования для производства полупроводниковой продукции, опасаясь попасть под американские санкции. Ограничения могут быть введены США, если упомянутое оборудование попадет, например, в Россию или Китай.

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При модернизации производственных линий технологические компании часто распродают старое оборудование, чтобы компенсировать часть затрат, тем не менее, по информации Gizmochina, в 2023-2024 годах от такой практики отказалась не только Samsung, но и SK Hynix – из тех же соображений.

При этом некоторые эксперты и участники рынка критикуют США за санкционную политику — по их мнению, американские власти и регулирующие органы злоупотребляют своим положением на мировом рынке, развязывая «торговые войны». Если США и Китай будут ужесточать экономические ограничения в области высоких технологий, то это не пойдет на пользу и потребителям из других стран — цифровая техника в подобных условиях будет стоить для конечного покупателя дороже, чем в условиях отсутствия санкций.