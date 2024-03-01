Игра, вероятно, выйдет в 2025 году

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, посвященные всему, связанному с видеоиграми, студия Rockstar Games разослала разработчикам, работающим в удаленном формате требование вернуться к офисному режиму и графику 5/2 с середины апреля. Компания объясняет свое решение требованиями безопасности, но часть сотрудников воспринимают его как давление — удаленная работа для IT-специалистов давно стала нормой, а Rockstar ранее обещала при найме если не полностью удаленный, то хотя бы гибридный график.

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Многие игровые обозреватели, эксперты и простые геймеры считают, что Rockstar страхуется от возможного слива информации о Grand Theft Auto VI — разработка игры вышла на финальную стадию. По предварительным данным, релиз проекта состоится в 2025 году, вероятно, во второй его половине. Как показывают опросы, это самая ожидаемая игра с момента выхода Cyberpunk 2077, хотя покупать будущую консоль Sony Playstation 5 Pro большинство любителей видеоигр не готовы. Впрочем, GTA VI выйдет и в версии для ПК, хотя и с некоторой задержкой относительно приставок.