В большинстве случаев виноваты в этом сами пользователи, не соблюдающие правила кибербезопасности

Как сообщает издание «РИА Новости», кибермошенники часто распространяют под видом банковских приложений вредоносное ПО, а также ПО для удаленного управления смартфоном, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к финансовым, авторизационным и персональным данным граждан. Получив его, преступники смогут не только похитить денежные средства самого гражданина, но и начать просить от его лица финансовую помощь у контактов. Распространяются такие приложения посредством различного рода интернет-ресурсов, а также социальных сетей и мессенджеров.

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Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев подчеркнул, что мошенники часто пишут гражданам якобы от лица того или иного банка, установив соответствующие аватарку и имя в мессенджере или соцсети. Первоначальная задача злоумышленников в данном случае – убедить человека, что ему срочно необходимо обновить приложение интернет-банкинга, перейдя по предоставленной ссылке. По ссылке же, разумеется, находится фальшивое ПО. Защититься от таких атак несложно – нужно скачивать приложения только из официальных магазинов, а также не сообщать никому какие-либо коды из SMS и push-уведомлений. Тем не менее, преступники умело используют приемы социальной инженерии, поэтому новые жертвы появляются ежедневно.