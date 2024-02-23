Название вышло действительно труднопроизносимым

Как сообщает PC Gamer, студия Riot Games раскрыла настоящее название файтинга, ранее известного под рабочим наименованием Project L. И название это сильно не понравилось игровому сообществу — большинство геймеров просто не понимают, как его произносить. В Riot решили назвать свой проект 2XKO, что вызвало в сети шквал возмущенных комментариев от фанатов других игр компании.

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«Кто позволил Илону Маску выбрать название? Хотя нет, у Маска получилось бы лучше» — написал один из пользователей Reddit. «Я продолжу называть игру Project L, как продолжаю называть X Твиттером» — ответил ему другой. «Если произнести это вслух, можно вызвать демона» — пошутил третий. «Звучит как имя малоизвестной K-Pop группы» — отметил четвертый. При этом в Riot заявили, что название произносится так же, как и пишется, а исполнительный продюсер Том Кэннон даже произнес его на видео. Тем не менее, подавляющее большинство фанатов игр студии, судя по комментариям и опросам, считают, что в Riot могли придумать что-то получше — такое название, которое будет не только красиво выглядеть в тексте, но и легко выговариваться.