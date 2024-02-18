Некоторые издатели уже давно устанавливают и более высокие цены

Как сообщает ресурс Videogameschronicle, компания Capcom повысит стоимость выпускаемых игр до 70 долларов – первым таким проектом станет Dragon's Dogma 2. С высокой вероятностью японский издатель увеличит планку стоимости и для всех последующих игр, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Ранее глава Capcom заявил, что игры стоят «слишком дешево», при том, что затраты на разработку постоянно растут, как и на привлечение талантливых кадров. Ранее ценник для издаваемых проектов повысила Ubisoft. А некоторые издатели давно предлагают платить за игры еще больше.

По мнению известного инсайдера и аналитика Тома Хендерсона, в ближайшем будущем, к выходу консолей следующего поколения, большинство крупных издателей повысят среднюю стоимость проектов AAA-класса до 100 и более долларов. Аналогичной позиции придерживается и ряд других экспертов. При этом некоторые из них считают, что для того, чтобы переход к новым ценам проходил более плавно, сами игры могут поначалу стоить и меньше 100 долларов, но 20-50 долларов придется доплачивать за сюжетные DLC, которые могли бы быть частью проекта по-умолчанию.