Выключить ее пришлось из-за проблем с античитами многих онлайн-игр

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания AMD готовится вернуть в одном из следующих драйверов для графических ускорителей Radeon функцию Anti-Lag+, снижающую задержки в играх. Ранее ее пришлось отключить из-за проблем с античитами многих онлайн-проектов. Дело в том, что Anti-Lag+, в отличие от «обычной» версии Anti-Lag, влияет на некоторые функции движка. Системы защиты онлайн-игр, созданные для противодействия читерам, расценивают это как небезопасное вмешательство.

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В настоящий момент неизвестно, каким именно образом AMD решила проблему, и решила ли до конца, но, как предполагают технические эксперты, с высокой вероятностью, технология была реализована посредством включения в код FSR3. Стоит напомнить, что функция Anti-Lag+ поддерживается только десктопными графическими ускорителями Radeon RX 7000 и мобильными Radeon 700M на базе архитектуры RDNA3. Видеокарты предыдущих линеек совместимы только с базовой технологией Anti-Lag. При этом многие геймеры пишут на Reddit и других тематических ресурсах, что предпочтут выждать несколько недель и не использовать Anti-Lag+ в онлайн-играх, чтобы не получить бан.