Его капитал за 12 месяцев увеличился примерно в 3 раза

Как сообщает популярный ресурс ITHome, глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг за 2023 год увеличил свой капитал примерно в 3 раза, нарастив его до 44 миллиардов американских долларов, и занял 29 место в списке миллиардеров по версии Bloomberg. Столь значительным ростом своего состояния топ-менеджер обязан взлетевшим в цене акциям NVIDIA, а те, в свою очередь, резко пошли вверх из-за бума нейросетей и искусственного интеллекта. «Зеленые» являются одним из главных мировых поставщиков специализированных ускорителей, требующихся для обучения моделей.

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Многие инвесторы полагают, что NVIDIA и дальше будет оставаться одним из важнейших игроков в отрасли искусственного интеллекта, поэтому акции компании, вероятно, продолжат расти, как и капитал господина Хуанга, который владеет 3.5% ценных бумаг NVIDIA. Не планирует корпорация забрасывать и другие рынки, включая рынок игровых графических ускорителей, ускорителей вычислений для ЦОД и высокопроизводительных рабочих станций, а также чипов для умных автомобилей и электромобилей. Высока вероятность, что капитализация NVIDIA, уже превысившая триллион долларов, в ближайшие годы достигнет нынешнего показателя Apple – более трех триллионов.