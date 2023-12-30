Предположительно, для специализированных графических ускорителей

Корпорация NVIDIA в настоящий момент является одним из ключевых в мире поставщиков графических ускорителей для ИИ и нейросетей, причем эта деятельность приносит компании огромную прибыль. Как сообщает издание Chosun Biz (Южная Корея), компания уже оформила крупный заказ на сверхскоростную память HBM3e, переведя SK Hynix и Micron почти 800 миллионов долларов в качестве предоплаты. Полная сумма сделки в данном случае неизвестна, но очевидно, что она больше миллиарда долларов – возможно, значительно больше. Производители памяти намерены потратить эти деньги на расширение производственных линий для выпуска чипов HBM различных типов.

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Как считают эксперты, заказ NVIDIA настолько велик, что фактически, другие компании, желающие приобрести память HBM3e, вынуждены будут становиться в очередь и ждать не меньше нескольких месяцев. С такой проблемой может столкнуться даже главный конкурент «зеленых» - компания AMD. Впрочем, пока «красные» поставляли свои AI-ускорители в заданные сроки. Что же касается NVIDIA – по предварительным данным, корпорация презентует свой первый GPU с памятью HBM3e в 2024 году – речь идет о H200 на базе микроархитектуры Blackwell.