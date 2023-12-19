Приобрести ее можно примерно за 30 американских долларов

Китайская корпорация Xiaomi выпускает отнюдь не только смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты, но и другую технику – например, бытовую, а также связанную с уходом за собой. В большинстве случаев подобная продукция выходит под брендом Mijia. Так получилось и в данном случае – компания представила недорогую водонепроницаемую бритву под названием Mijia Electric Shaver S302 – приобрести ее на китайских торговых площадках можно всего за 30 американских долларов.

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Устройство предлагается в подарочной комплектации – помимо самой бритвы, в ней можно найти чехол для нее. Модель оснащена тремя головками с двойным кольцом, сетчатая же часть обладает гладким покрытием, уменьшающим трение о кожу. Разбирать электробритву после использования нет необходимости – ее можно промывать водой, хотя, при желании, пользователь может снять магнитную головку для более тщательной очистки. Сообщается, что устройство может работать на 2 скоростях, а также оснащено LED-индикаторами и разъемом USB Type-C. Емкость аккумуляторной батареи составляет 800 мА*ч: бритва полностью заряжается за час, после чего будет функционировать до 90 минут без необходимости пополнения запаса энергии.