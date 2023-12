Некоторые из них выглядят довольно сомнительно

В рамках интервью порталу Nikkei Asia исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино поделился своим мнением о преимуществах консолей PlayStation по сравнению с ПК. Как считает топ-менеджер, приставка позволяет наслаждаться геймингом практически «из коробки», для компьютера же необходимо выбирать комплектующие, после чего осуществлять сборку или ждать ее, а также устанавливать операционную систему, драйверы и программное обеспечение.

Также господин Нишино заявил, что геймерам, желающим играть на ПК с такими же частотой смены кадров и качеством графики, как на PlayStation, приходится тратить значительно больше денежных средств на приобретение игровых комплектующих – речь здесь, вероятно, в первую очередь идет о графических ускорителях. Помимо всего прочего, исполнительный директор Sony рассказал о том, что компания превращает свои игры в полноценные франшизы, создавая совместно со своими партнерами из них фильмы или сериалы. В качестве примера он привел выпуск шоу The Last of Us от HBO по мотивам одноименной серии игр.

Интервью вызвало неоднозначную реакцию со стороны игрового сообщества в соцсетях и на тематических ресурсах – вопрос «ПК против консолей» в принципе является среди геймеров весьма острым и дискуссионным. Так, владельцы консолей в основном согласились с первыми двумя тезисами Нишино, ПК-игроки же писали о том, что «консольные 30 FPS», несмотря на экономию денежных средств, не приносят достаточного удовольствия от гейминга, и переходить с компьютера на консоль некомфортно, обратный же переход нередко, напротив, вызывает «вау-эффект», если конфигурация ПК является достаточно производительной.